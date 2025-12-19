Difesa Mattarella | obiettivi sempre più globali richiedono collaborazione

L'Italia, con impegno e determinazione, svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità globale. Le forze armate e la Guardia di finanza sono protagonisti di un impegno costante in contesti delicati, contribuendo a rafforzare la sicurezza internazionale. La collaborazione internazionale diventa sempre più essenziale per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso e di una difesa efficace.

Roma, 19 dic. (askanews) – “Il nostro paese con grande sforzo ma con grande merito contribuisce alla stabilità della vita internazionale e nelle zone più delicate, grazie alle forze armate e alla Guardia di finanza. Alla fine di questa carrellata (con i militari in missione, ndr) abbiamo visto la plastica raffigurazione di come sono mutati il nostro impegno e gli ambiti di intervento delle nostre forze armate: si sono ampliati i confini e allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno e di una sempre più stringente collaborazione in campi sempre più comuni in ambito globale, dell’Alleanza e non solo per motivi di lealtà ma perchè i problemi sono talmente intrecciati e comuni che non vi sono divisioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Mattarella: ‘obiettivi sempre più globali richiedono collaborazione’

Leggi anche: “Più difesa, più Europa”: la tavola rotonda di TPI in collaborazione con il Parlamento europeo | DIRETTA

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Difesa: Mattarella, 'da Italia grande sforzo e merito per stabilità internazionale' - "Non posso lasciare questo incontro così significativo e anche piacevole umanamente per il contatto con donne e uomini che sono nelle varie missioni in tante parti del mond ... iltempo.it

Mattarella e Meloni con il Consiglio supremo della Difesa: pieno sostegno e nuovi aiuti all'Ucraina - anche dopo i distinguo arrivati negli ultimi giorni dentro la maggioranza - iltempo.it

Le preoccupazioni di Mattarella per la «mancanza di una difesa comune europea» - Spagna: «Questa situazione manifesta tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo di integrazione». lettera43.it

Sergio Mattarella «Assistiamo oggi alla pretesa di imporre punizioni contro giudici delle Corti internazionali per la loro funzione di istruire denunce contro crimini di guerra a difesa dei diritti umani. A difesa, in definitiva, dei popoli del mondo. Sono pretese di un - facebook.com facebook

Un nuovo chiarissimo intervento del Presidente Mattarella a difesa dell'Ucraina aggredita x.com