Difesa Mattarella | obiettivi sempre più globali richiedono collaborazione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia, con impegno e determinazione, svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità globale. Le forze armate e la Guardia di finanza sono protagonisti di un impegno costante in contesti delicati, contribuendo a rafforzare la sicurezza internazionale. La collaborazione internazionale diventa sempre più essenziale per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso e di una difesa efficace.

Immagine generica

Roma, 19 dic. (askanews) – “Il nostro paese con grande sforzo ma con grande merito contribuisce alla stabilità della vita internazionale e nelle zone più delicate, grazie alle forze armate e alla Guardia di finanza. Alla fine di questa carrellata (con i militari in missione, ndr) abbiamo visto la plastica raffigurazione di come sono mutati il nostro impegno e gli ambiti di intervento delle nostre forze armate: si sono ampliati i confini e allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno e di una sempre più stringente collaborazione in campi sempre più comuni in ambito globale, dell’Alleanza e non solo per motivi di lealtà ma perchè i problemi sono talmente intrecciati e comuni che non vi sono divisioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Mattarella: ‘obiettivi sempre più globali richiedono collaborazione’

Leggi anche: “Più difesa, più Europa”: la tavola rotonda di TPI in collaborazione con il Parlamento europeo | DIRETTA

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Difesa: Mattarella, 'da Italia grande sforzo e merito per stabilità internazionale' - "Non posso lasciare questo incontro così significativo e anche piacevole umanamente per il contatto con donne e uomini che sono nelle varie missioni in tante parti del mond ... iltempo.it

Mattarella e Meloni con il Consiglio supremo della Difesa: pieno sostegno e nuovi aiuti all'Ucraina - anche dopo i distinguo arrivati negli ultimi giorni dentro la maggioranza - iltempo.it

Le preoccupazioni di Mattarella per la «mancanza di una difesa comune europea» - Spagna: «Questa situazione manifesta tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo di integrazione». lettera43.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.