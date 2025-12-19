Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Richiede uno sforzo convergente la definizione compiuta di una strategia di sicurezza nazionale, in un tempo in cui siamo costretti a difenderci da nuovi rischi che, senza infondati allarmismi, sono concreti e attuali. La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. Anche quando, come in questo caso, si perseguono finalità di tutela della sicurezza e della pace, nel quadro di una politica rispettosa del diritto internazionale. E tuttavia, poche volte come ora, è necessario. Anche per dare il nostro decisivo contributo alla realizzazione della difesa comune europea, strumento di deterrenza contro le guerre e, insieme, salvaguardia dello spazio condiviso di libertà e di benessere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Difesa: Mattarella, 'niente allarmismi ma rischi concreti e attuali, spese necessarie'

Leggi anche: «Ho parlato con De Bruyne, niente allarmismi. Sì, gli allenamenti di Conte sono duri ma Kevin conosce il suo corpo»

Leggi anche: Problema mense scolastiche a Napoli: “Niente allarmismi”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Difesa, Mattarella: spesa poco popolare ma ora necessaria - (askanews) – “La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare” ma “ora è necessario”. msn.com