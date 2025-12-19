Il Presidente Mattarella sottolinea l’importanza dell’interoperabilità tra alleati, evidenziando il valore della presenza italiana in Bulgaria. Recenti esercitazioni multinazionali rafforzano la collaborazione e la sicurezza nella regione, sottolineando l’impegno dell’Italia nel garantire stabilità e cooperazione internazionale.

© Iltempo.it - **Difesa: Mattarella, 'importante interoperabilità tra alleati'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "È importante questa presenza in Bulgaria. Si sono svolte di recente alcune esercitazioni multinazionali. È stata certamente l'occasione per valutare a che punto siamo nell'accrescimento della interoperabilità, della capacità di operare insieme tra contingenti di diversi Paesi dell'Alleanza". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collegamento con le missioni militari all'Estero per le festività natalizie dal Comando operativo vertice interforze (Covi), in particolare con la Forward land forces (Flp) a Novo Selo. "Il livello di integrazione di interoperabilità con i contingenti alleati -ha spiegato il colonnello Mattia Scirocco rispondendo alle domande del Capo dello Stato- è estremamente elevato ed è comunque in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Zelensky agli alleati: “Ci serve più difesa antiaerea”

Leggi anche: Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mattarella, esiti drammatici da mancata difesa comune - Mentre sale la tensione tra Russia e Nato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a ribadire l'urgenza di una difesa comune europea. ansa.it

Mattarella e Meloni con il Consiglio supremo della Difesa: pieno sostegno e nuovi aiuti all'Ucraina - anche dopo i distinguo arrivati negli ultimi giorni dentro la maggioranza - iltempo.it

4 Novembre, Mattarella: "Oggi nuovi conflitti, creare una forza di Difesa europea" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di rafforzare la cooperazione europea nel settore della Difesa, alla luce delle nuove tensioni che stanno ... tgcom24.mediaset.it

Sergio Mattarella «Assistiamo oggi alla pretesa di imporre punizioni contro giudici delle Corti internazionali per la loro funzione di istruire denunce contro crimini di guerra a difesa dei diritti umani. A difesa, in definitiva, dei popoli del mondo. Sono pretese di un - facebook.com facebook

Un nuovo chiarissimo intervento del Presidente Mattarella a difesa dell'Ucraina aggredita x.com