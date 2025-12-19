Difesa Mattarella | grazie a donne e uomini delle Forze armate

Il nostro Paese si affida alle Forze armate, il cui impegno si amplia quotidianamente. La loro capacità di adattarsi alle nuove sfide è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità. Con dedizione e professionalità, uomini e donne delle forze armate continuano a essere un pilastro imprescindibile per la difesa nazionale e il benessere di tutti noi.

Roma, 19 dic. (askanews) – "In tutti gli ambiti si allargano i confini di impegno e questo richiede alle forze armate di adeguarsi per rispondere con efficienza ed efficacia. Oggi per me è l'occasione per ringraziare, non solo per le missioni svolte, ma anche in generale le donne e gli uomini delle forze armate". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando dalla sede del COVI nel collegamento in video conferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

