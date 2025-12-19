Diciassettesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano si ferma vince il Fenerbache
Nella diciassettesima giornata di Eurolega 2025/2026, l’Olimpia Milano interrompe la sua recente serie positiva, cedendo tra le mura amiche al Fenerbache con il punteggio di 87-72. Una sfida intensa che segna un passo indietro per i lombardi, mentre i turchi consolidano la loro prestazione nella competizione. Un momento di riflessione per il team meneghino, chiamato a reagire dopo questa battuta d’arresto.
Nella diciassettesima giornata basket Eurolega 20252026 si interrompe la mini striscia positiva di due vittorie consecutive dell’ Olimpia Milano, che cade in casa per mano del Fenerbache per 87-72. I meneghini pagano un brutto finale dove non riescono a ripetere quanto di buono fatto nei primi tre quarti di gara. DICIASSETTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-FENERBACHE 72-87 Milano fallisce l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva dovendosi inchinare al Fenerbache. I padroni di casa, pur partendo male, restano a contatto, ma Horton-Tucker inizia a prendere per mano i turchi, che chiudono avanti il primo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
