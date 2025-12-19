Diciamo sì alla riforma Presidio in via Beccheria

Unisciti al movimento: “Diciamo sì alla riforma”. L’iniziativa del Comitato per il SÌ, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane, parte da Lucca e si diffonde nelle piazze di tutta la Toscana. Con 129 presidi, si invita a esprimere un sostegno deciso, coinvolgendo cittadini e professionisti in un momento di confronto e partecipazione.

© Lanazione.it - “Diciamo sì alla riforma“. Presidio in via Beccheria Parte da Lucca per poi diffondersi nelle piazze di tutta la Toscana l’iniziativa del Comitato per il SÌ dell’ Unione delle Camere Penali Italiane: “129 piazze per il sì“. La grande diffusione su tutta Italia, appunto in 129 province dalla Sicilia al Trentino nello stesso periodo di tempo per spiegare ai cittadini le ragioni del “Sì“ per la riforma della separazione delle carriere tra giudici e Pm. Anche i rappresentanti della Camera Penale di Lucca oggi scenderanno in piazza: precisamente a Lucca in via Beccheria dalle 10 alle 13 e a Viareggio in piazza Cavour dalle 16 alle 19, per dialogare con la cittadinanza e spiegare le ragioni a sostegno del prossimo referendum sulla giustizia, distribuendo anche materiale informativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Schiamazzi, rifiuti e abuso di alcol: "Diciamo stop alla malamovida" Leggi anche: Maturità, sì del Senato alla riforma Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “Diciamo sì alla riforma“. Presidio in via Beccheria - La Camera Penale stamani dalle 10 alle 13 dà il via all’iniziativa nelle piazze per sensibilizzare sul tema della separazione delle carriere tra giudici e Pm. lanazione.it

Enrico Ioculano. . Sulla riforma sanitaria oggi l’assessore Nicolò ha ammesso quello che diciamo da tempo. Nessuna soddisfazione però: qui non si gioca. Prima parla di “fase di transizione” di 6 mesi o un anno. Tradotto: hanno approvato una riforma che non - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.