Dicembre | sopravvivere a una gelida assenza | gli Epoca22 pubblicano il nuovo EP tra new wave post-punk e shoegaze

19 dic 2025

Il dicembre degli Epoca22 si fa ascoltare con il loro nuovo EP, “Dicembre”, in arrivo il 19 dicembre 2025. Quattro tracce che esplorano atmosfere di new wave, post-punk e shoegaze, dipingendo un viaggio intimo tra malinconia e introspezione. Un rito di passaggio musicale che invita a vivere e superare la fredda assenza con emozioni profonde e suoni avvolgenti.

Un rito di passaggio, quattro brani come quattro stanze della stessa malinconia: gli Epoca22 presentano “Dicembre”, il nuovo EP in uscita il 19 dicembre 2025 con distribuzione Altafonte Italia. Un lavoro che intreccia post-punk, new wave e shoegaze in un racconto emotivo scandito da lutto e amore, dove sentimenti e ferite si spezzano e si ricompongono senza tornare mai uguali a prima. Perché sì: il cuore sopravvive persino agli inverni più bui. Un EP che parla di separazione, identità e sopravvivenza. “Dicembre” affonda le radici nella separazione e nella sua capacità di riscrivere chi la attraversa. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

