Dicembre | sopravvivere a una gelida assenza | gli Epoca22 pubblicano il nuovo EP tra new wave post-punk e shoegaze

Il dicembre degli Epoca22 si fa ascoltare con il loro nuovo EP, “Dicembre”, in arrivo il 19 dicembre 2025. Quattro tracce che esplorano atmosfere di new wave, post-punk e shoegaze, dipingendo un viaggio intimo tra malinconia e introspezione. Un rito di passaggio musicale che invita a vivere e superare la fredda assenza con emozioni profonde e suoni avvolgenti.

Un rito di passaggio, quattro brani come quattro stanze della stessa malinconia: gli Epoca22 presentano "Dicembre", il nuovo EP in uscita il 19 dicembre 2025 con distribuzione Altafonte Italia. Un lavoro che intreccia post-punk, new wave e shoegaze in un racconto emotivo scandito da lutto e amore, dove sentimenti e ferite si spezzano e si ricompongono senza tornare mai uguali a prima. Perché sì: il cuore sopravvive persino agli inverni più bui. Un EP che parla di separazione, identità e sopravvivenza. "Dicembre" affonda le radici nella separazione e nella sua capacità di riscrivere chi la attraversa.

