Di Vaio sfida l’Inter | La Supercoppa un sogno vogliamo provare ad essere all’altezza! Vi svelo il nostro obiettivo

Marco Di Vio, direttore sportivo del Bologna, si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana con grande entusiasmo. La sfida contro l’Inter rappresenta un’opportunità importante, e Di Vio non nasconde le ambizioni: raggiungere un traguardo ambizioso e dimostrare il valore della squadra. Un momento di grande attesa per il club e i suoi tifosi, pronti a sfidare i nerazzurri per realizzare un sogno.

