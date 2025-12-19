Di Vaio sfida l’Inter | La Supercoppa un sogno vogliamo provare ad essere all’altezza! Vi svelo il nostro obiettivo
Marco Di Vio, direttore sportivo del Bologna, si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana con grande entusiasmo. La sfida contro l’Inter rappresenta un’opportunità importante, e Di Vio non nasconde le ambizioni: raggiungere un traguardo ambizioso e dimostrare il valore della squadra. Un momento di grande attesa per il club e i suoi tifosi, pronti a sfidare i nerazzurri per realizzare un sogno.
Inter News 24 Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vario, ha detto la sua nel giorno della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Intervistato dal Corriere dello Sport nel giorno di Bologna Inter, il direttore sportivo del club rossoblù, Marco Di Vaio, ha parlato così. SEMIFINALE APERTA QUELLA DI OGGI – « Beh, dobbiamo sempre tenere i giri al massimo per essere al livello delle altre, però come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all’altezza ». 400 TIFOSI ROSSOBLÙ QUI A RIAD, GIOCHEREMO PER LORO? – « È tutto per loro. Il viaggio complicato conferma ancora quanto tengano alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
