Inter News 24 Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha detto la sua poco prima dell’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Intervenuto nel corso del prepartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana che va in scena a Riad, il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SENSAZIONI – « C’è tensione, c’è voglia di fare una grande gara come dicevo l’altra sera, grande aspettativa di tutti noi per affrontare questa gara. Prima volta in Supercoppa, loro sono i più in forma in campionato e hanno vinto tante volte la competizione, speriamo di fare una bella gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Vaio a Mediaset: «Vogliamo godercela e fare una grande gara, Castro ha fame e sa benissimo che…»

Leggi anche: Rampulla sicuro: «Bastoni sa benissimo che ha fatto una stupidaggine! Bisogna essere critici e dico quella cosa»

Leggi anche: Di Gregorio a DAZN: «Credo che tutte le partite siano diventate difficili. Vogliamo fare una grande prestazione, sull’infortunio di Bremer…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MEDIASET - Bologna, Di Vaio: "Vogliamo fare una grande gara, Inter squadra forte" - del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida contro l'Inter: "C'è tensione, c'è voglia di fare una grande gara e tanta aspettativa da parte della squ ... napolimagazine.com