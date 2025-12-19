Di che razza è Beethoven il cane del film classico di Natale

Beethoven, il celebre cane protagonista del classico natalizio, è un San Bernardo che ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Questo gigante buono, simbolo di affetto e allegria, rappresenta l’essenza di un amico fedele e protettivo, portando magia e calore nelle festività. La sua presenza rende il film un indimenticabile classico natalizio, capace di emozionare e divertire tutta la famiglia.

