Di che razza è Beethoven il cane del film classico di Natale
Beethoven, il celebre cane protagonista del classico natalizio, è un San Bernardo che ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Questo gigante buono, simbolo di affetto e allegria, rappresenta l’essenza di un amico fedele e protettivo, portando magia e calore nelle festività. La sua presenza rende il film un indimenticabile classico natalizio, capace di emozionare e divertire tutta la famiglia.
Il cane protagonista del film “Beethoven” è un San Bernardo ed è diventato un’icona del cinema natalizio per bambini: un gigante buono ispirato a una razza antica, selezionata per la vita in montagna e per legarsi profondamente agli umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
