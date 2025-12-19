Di Carlo avverte Avellino | Cividale è una squadra vera

Alla vigilia della sfida contro la Gesteco Cividale, Gennaro Di Carlo si mostra deciso e realista: Cividale è una squadra forte e concreta. La trasferta si preannuncia impegnativa, ma il tecnico biancoazzurro non ha dubbi sulla qualità degli avversari. Un match da affrontare con concentrazione e determinazione, consapevoli delle insidie di una partita che potrebbe pesare molto nel cammino stagionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia della delicata trasferta contro la Gesteco Cividale, Gennaro Di Carlo non usa giri di parole. Il tecnico dell' Unicusano Avellino Basket sa bene che quella in Friuli non sarà una partita come le altre: per il livello dell'avversario, per il momento della stagione e per ciò che il campo potrà dire sul reale percorso di crescita dei biancoverdi. Cividale arriva all'appuntamento forte di un'identità consolidata, costruita nel tempo e affinata stagione dopo stagione. Una squadra che, come sottolinea lo stesso Di Carlo, ha dimostrato continuità di rendimento e una chiara fisionomia tecnica.

