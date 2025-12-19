Di Biagio | Ricevere apprezzamenti all’estero è più gratificante mi dispiace non mi sia stata data la possibilità in Italia

L’ex calciatore Luigi Di Biagio, grazie a Roberto Mancini, è sbarcato in Arabia Saudita, dove allena la nazionale under 23. Un estratto della sua intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Di Biagio. È davvero attrattivo il campionato locale? «Almeno quattro squadre sono diventate competitive. Prendete l’Al-Hilal di Inzaghi: potrebbe lottare per lo scudetto in Italia. Nell’undici titolare è ormai all’altezza delle big europee». La nazionale saudita dei grandi quanto vale? «È valida. Si è qualificata al Mondiale, mi auguro possa superare il girone. Merito anche di Mancini, secondo in classifica quando è stato mandato via. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

