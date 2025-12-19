Detrazioni Irpef per i figli scontro politico a Parma | Forza Italia difende la proposta Vignali
A Parma il dibattito sulle detrazioni Irpef per i figli si intensifica, con Forza Italia a difendere la proposta di Pietro Vignali di aumentare a 48 euro le detrazioni sulle addizionali comunali. La proposta ha acceso un confronto politico che coinvolge diverse forze, evidenziando l’importanza di misure a sostegno delle famiglie e delle politiche fiscali locali.
Prosegue il dibattito politico a Parma attorno alla proposta avanzata da Pietro Vignali di aumentare a 48 euro le detrazioni sulle addizionali comunali Irpef per ogni figlio a carico. Un’iniziativa che ha suscitato le critiche del Partito Democratico, secondo cui si tratterebbe di una semplice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
