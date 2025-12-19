A Parma il dibattito sulle detrazioni Irpef per i figli si intensifica, con Forza Italia a difendere la proposta di Pietro Vignali di aumentare a 48 euro le detrazioni sulle addizionali comunali. La proposta ha acceso un confronto politico che coinvolge diverse forze, evidenziando l’importanza di misure a sostegno delle famiglie e delle politiche fiscali locali.

© Parmatoday.it - Detrazioni Irpef per i figli, scontro politico a Parma: Forza Italia difende la proposta Vignali

Prosegue il dibattito politico a Parma attorno alla proposta avanzata da Pietro Vignali di aumentare a 48 euro le detrazioni sulle addizionali comunali Irpef per ogni figlio a carico. Un’iniziativa che ha suscitato le critiche del Partito Democratico, secondo cui si tratterebbe di una semplice. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Armi a Kyiv, scontro Forza Italia-Lega: «Serio problema politico»

Leggi anche: Bonus da 1500 euro per chi iscrive i figli alle scuole private, cosa prevede la proposta di Forza Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Detrazioni Irpef per i figli, scontro politico a Parma: Forza Italia difende la proposta Vignali; Detrazioni per i familiari a carico, cosa cambia per il 2025 e quali sono.

Detrazioni Irpef per i figli, scontro politico a Parma: Forza Italia difende la proposta Vignali - Dopo le critiche del Partito Democratico, arriva la replica della coordinatrice cittadina di Forza Italia, Milena Rondinone, che rivendica la concretezza della misura e a ... parmatoday.it