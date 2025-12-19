Detenuti in rivolta al carcere di Pavia durante l'emergenza Covid | condannate 51 persone 17 assolte

Durante l'emergenza Covid, il carcere di Pavia è stato teatro di una rivolta avvenuta l’8 marzo 2020. Dopo un lungo iter giudiziario, sono state emesse le sentenze: 51 detenuti condannati e 17 assolti. Un episodio che ha evidenziato le tensioni e le difficoltà vissute all’interno delle strutture penitenziarie in un periodo segnato da sfide straordinarie.

Sono 51 i detenuti condannati, e 17 gli assolti, per la rivolta nel carcere di Pavia dell'8 marzo 2020. Per 4 di loro la pena è di 3 anni per danneggiamento e resistenza, per gli altri di 2 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Covid, rivolta in carcere . Condannati 51 imputati ma il reato è meno grave Leggi anche: Due detenuti evasi dal carcere minorile di Bologna: erano al campo sportivo durante l’ora d’aria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Covid, rivolta in carcere . Condannati 51 imputati ma il reato è meno grave; Cucinare al fresco: il calendario con un anno di ricette dei detenuti del Bassone di Como; Covid rivolta in carcere Condannati 51 imputati ma il reato è meno grave. Detenuti in rivolta al carcere di Pavia durante l’emergenza Covid: condannate 51 persone, 17 assolte - Sono 51 i detenuti condannati, e 17 gli assolti, per la rivolta nel carcere di Pavia dell’8 marzo 2020. fanpage.it

Rivolta in carcere a Pavia, arrivano 51 condanne - Si chiude con 51 condanne, ma con pene ridotte e reati derubricati, e 17 assoluzioni il maxi processo per la rivolta scoppiata l’8 marzo 2020 nel penitenziario di Torre del Gallo a Pavia, duran ... laprovinciapavese.gelocal.it

Covid, rivolta in carcere . Condannati 51 imputati ma il reato è meno grave - L’ipotesi di devastazione e sacchieggio ridotta dai giudici a danneggiamento. msn.com

Latina / Rivolta con incendio al carcere di Latina, la Procura indaga 6 detenuti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.