Derby di fuoco per la Vis la Samb freme

Il derby di domani alle 17:30 tra Vis e Samb è molto più di una semplice sfida: rappresenta un confronto di spiriti guerrieri e ambizioni diverse. La Vis punta a risalire la classifica, mentre la Samb cerca di allontanarsi dalle zone pericolose. Due squadre con un obiettivo comune: dimostrare cuore e determinazione in un match che promette emozioni intense.

© Sport.quotidiano.net - Derby di fuoco per la Vis, la Samb freme Obiettivi diversi ma stesso spirito guerriero. Nel derby di domani (17:30) contro la Sambendettese la Vis cercherà di avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria, la Samb di allontanarsi da quelle calde. Alla sua seconda gara da allenatore dei rossoblù l'ex mister del Rimini Filippo D'Alesio non vuole deludere i suoi nuovi tifosi, che per l'occasione hanno già riempito la Curva Nord. Dopo il pari per 1 a 1 all'esordio a Pontedera, D'Alesio vuole il colpo: la vittoria dopo nove turni di digiuno. In Coppa la Samb ha già battuto la Vis 2-0, ma in casa biancorossa i meccanismi si sono rodati e gli undici risultati utili nelle ultime dodici lo dimostrano. Derby di fuoco per la Vis, la Samb freme. Derby di fuoco per la Vis, la Samb freme - Domani alle 17,30 con un avversario che non vince da nove turni, guidato ora dal D'Alesio che ha già fermato Pesaro alla guida del Rimini ... sport.quotidiano.net

Ascoli, Vis e Samb ecco il girone B. Toscana ed Emilia le regioni più numerose. Bra e Guidonia le novità - A trentanove anni di distanza (l’ultima volta fu il 1 giugno 1986), Ascoli e Sambenedettese torneranno a sfidarsi in una gara ufficiale. corriereadriatico.it

La carica di Massi alla Samb: una doppia visita del presidente alla squadra in vista del derby di sabato con la Vis Pesaro - SAN BENEDETTO Il presidente Vittorio Massi è ritornato a respirare il clima della sua squadra. msn.com

