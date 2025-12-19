Depuratore via alla gara | il 2 febbraio scade il termine per presentare offerte

È aperta la gara per il nuovo depuratore di Benevento, con scadenza il 2 febbraio per la presentazione delle offerte. Sul sito di Sogesid Spa è stata pubblicata la procedura aperta per affidare i lavori di progettazione esecutiva e realizzazione dell’impianto. Un’opportunità importante per il miglioramento ambientale e infrastrutturale della città, che segna un passo avanti verso una gestione più sostenibile delle risorse idriche.

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito di Sogesid Spa la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto inerente alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del depuratore di Benevento. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al giorno 2 febbraio 2026. Il documento è consultabile al seguente link: https:sogesid.tuttogare.it

