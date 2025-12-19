Una rapina improvvisa, un tatuaggio sul polso e una confessione involontaria: Armentano, il rapinatore, tradisce se stesso nel suo commento, rivelando il motivo del suo gesto e la brillantezza dei diamanti che ha cercato di sottrarre.

© Ilgiorno.it - Depredata degli orecchini. Il rapinatore Armentano tradito dal tattoo sul polso

"Uscendo di casa, avevo il sole negli occhi, probabilmente i diamanti sugli orecchini erano molto luminosi in quel momento". Ore 17.40 dello scorso 30 settembre. Alessia (nome di fantasia), imprenditrice di 49 anni residente in Florida, è appena uscita di casa per accompagnare la figlia a lezione di pilates in una palestra di viale di Porta Vercellina. La donna, al volante di un suv Mercedes, nota un motorino che le passa davanti all’improvviso, ma non ci fa troppo caso: sta cercando posto sull’isola spartitraffico. "Appena parcheggiato – il racconto messo a verbale negli uffici della Questura – ho spento il motore, mia figlia ha aperto la portiera, in quel momento un uomo ha aperto la mia portiera, ha infilato il braccio nell’abitacolo e ha detto “ci sono dei parcheggi anche là”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Rapinatore armato di coltello alla festa tra amici: 20enne tradito dal tatuaggio

Leggi anche: Wearable 2025: il benessere personale passa dal polso e non solo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Depredata degli orecchini. Il rapinatore Armentano tradito dal tattoo sul polso.

Depredata degli orecchini. Il rapinatore Armentano tradito dal tattoo sul polso - La vittima: "Mi ha afferrato la faccia e l’ha spinta sul sedile, ero terrorizzata". ilgiorno.it