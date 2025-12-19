Denunciò un maneggio per maltrattamenti dei cavalli Nicole Berlusconi assolta dal reato di calunnia

Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio, è stata assolta dall’accusa di calunnia riguardo alla denuncia di presunti maltrattamenti presso il centro ippico Cà del Pianone di Mapello. La vicenda ha attirato l’attenzione, evidenziando l’importanza di tutelare il benessere animale e il valore della giustizia nel valutare le accuse.

Mapello. Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote di Silvio, è stata assolta dall’accusa di calunnia per aver denunciato presunti maltrattamenti di animali al centro ippico Cà del Pianone di Mapello. Le verifiche successive, condotte dai carabinieri forestali, dal veterinario dell’Ats di Bergamo e da due veterinari privati – tutti chiamati dalla stessa Berlusconi – hanno però escluso irregolarità nella gestione del maneggio. I cavalli risultavano seguiti e nutriti correttamente. Tuttavia, l’impressione che alcuni animali fossero troppo magri o poco curati poteva effettivamente sorgere, come emerso anche dalle testimonianze ascoltate durante l’udienza di giovedì 18 dicembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

