Denuncia un maneggio per presunti maltrattamenti sui cavalli | Nicole Berlusconi assolta dall'accusa di calunnia

Nicole Berlusconi, coinvolta in una controversia riguardante presunti maltrattamenti su cavalli, è stata recentemente assolta dall'accusa di calunnia. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mettendo in luce questioni delicate legate al benessere animale e alle accuse giudiziarie. La decisione rappresenta un passo importante nel chiarire la posizione della figlia di Paolo Berlusconi e nipote dell’ex premier Silvio Berlusconi.

