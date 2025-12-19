Denuncia un maneggio per presunti maltrattamenti sui cavalli | Nicole Berlusconi assolta dall'accusa di calunnia

Nicole Berlusconi, coinvolta in una controversia riguardante presunti maltrattamenti su cavalli, è stata recentemente assolta dall'accusa di calunnia. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mettendo in luce questioni delicate legate al benessere animale e alle accuse giudiziarie. La decisione rappresenta un passo importante nel chiarire la posizione della figlia di Paolo Berlusconi e nipote dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Nicole Berlusconi, figlia di Paolo e nipote dell'ex premier Silvio, è stata assolta dall'accusa di calunnia. Nel 2023 aveva denunciato per maltrattamenti un maneggio di Mapello (Bergamo), ma l'indagine era stata archiviata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Denunciò un maneggio per maltrattamenti dei cavalli, Nicole Berlusconi assolta dal reato di calunnia.

