Dentro il set in mostra a Rimini gli scatti del Centro Cinema di Cesena
Nella sala del Caffè del Palazzo del Fulgor – Fellini Museum, a Rimini, è allestita la mostra fotografica ‘Dentro il set’, realizzata nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena e legata a ‘CliCiak – Scatti di Cinema’, il concorso promosso dal Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: “Dentro il set”: in mostra al Palazzo del Fulgor le fotografie di scena dal concorso CliCiak 2025
Leggi anche: A cent’anni dalla nascita di Tazio Secchiaroli, la mostra Tazio100 ripercorre gli scatti più celebri del fotografo
“Dentro il set”: in mostra al Palazzo del Fulgor le fotografie di scena dal concorso CliCiak 2025; Rimini, Dentro il set: le fotografie di scena da CliCiak 2025 in mostra al Palazzo del Fulgor; Rimini , il regista Mario Martone in visita al Teatro Galli; BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 18 dicembre 2025.
Rimini. Palazzo del Fulgor, “Dentro il set”: le fotografie di scena da CliCiak 2025 in mostra da giovedì 18 dicembre - Palazzo del Fulgor, “Dentro il set”: le fotografie di scena da CliCiak 2025 in mostra da giovedì 18 dicembre. lapiazzarimini.it
Rimini vista da dentro: studenti narratori, biblioteche segrete e notti d’arte - Studenti che diventano narratori di cultura, chiamati a condurre il pubblico tra manoscritti, incunaboli e i preziosi volumi della mostra “Garampi 300” in un percorso che trasforma gli studenti del Li ... altarimini.it
In diretta da piazza Cavour, nel centro storico di Rimini, all'edicola Lory mostra il primo #FdC del nuovo corso... disponibile anche in fumetteria, libreria, fiere e online! www.ifedizioni.com/it/catalogo/libri-e-volumi/fdc-fumo-di-china-2025 - facebook.com facebook
A Rimini inaugura la mostra che espone circa 40 scatti selezionati dal concorso nazionale CliCiak #Rimini #Cultura x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.