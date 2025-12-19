Bergamo. Dental Feel Group, operatore attivo nel settore delle cliniche odontoiatriche nel Nord Italia, ha perfezionato l’acquisizione del gruppo Dott.Luis Novestar, network di studi dentistici fondato nel 2022 da Chicco Reggiani. L’operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di Dental Feel Group e consolida ulteriormente la presenza del gruppo in Lombardia, rafforzandone la posizione tra i principali operatori del settore odontoiatrico nel Nord Italia. In poco più di tre anni di attività, il gruppo Dott.LuisNovestar ha sviluppato sotto il brand Dott.Luis una rete di otto studi dentistici innovativi in Lombardia, raggiungendo un fatturato prossimo ai 10 milioni di euro e costruendo un portafoglio di oltre 12. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Riello torna italiana: Ariston group acquisisce gli stabilimenti e i dipendenti

Leggi anche: Ariston Group acquisisce Riello: lo storico marchio torna in mani italiane

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dental Feel Group acquisisce il gruppo Dott. Luis/Novestar - Luis una rete di otto studi dentistici innovativi in Lombardia, raggiungendo un fatturato prossi ... bergamonews.it