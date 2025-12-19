Denise Albani chi è la genetista del caso di Garlasco | salentina di nascita allieva della giudice in polizia dal 2016

Denise Albani, genetista di Garlasco, è una salentina formata presso una giudice e in polizia dal 2016. La sua perizia, al centro di intense discussioni, rappresenta un punto di svolta potenziale nel caso, ma il suo esito resta incerto. Tra attese e speranze, il suo lavoro potrebbe riscrivere la storia del delitto o rimanere senza esito.

Di una sua perizia si parla da giorni, una specie di arma a doppio taglio: potrebbe cambiare per sempre la storia del delitto di Garlasco, o semplicemente non portare a nulla. Ma chi è. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio”

Leggi anche: Garlasco, “Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi”, la perizia di Denise Albani conferma tesi della procura di Pavia

