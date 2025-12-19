Delitto di Garlasco l’ex pm Pugliese | Stasi vantaggio anomalo e favorito per la revisione Sempio Dna debole

L’ex pm Carmen Pugliese analizza gli aspetti chiave del delitto di Garlasco, evidenziando come alcuni elementi abbiano rappresentato vantaggi anomali nel processo di revisione. Con un’esperienza di oltre trent’anni in magistratura, Pugliese mette in luce dettagli cruciali come la posizione di Stasi e la debolezza delle prove di Sempio, offrendo uno sguardo approfondito su una vicenda giudiziaria complessa e dibattuta.

Carmen Pugliese è entrata in magistratura a ventisei anni. È stata giudice istruttore del Tribunale di Cagliari per nove anni e dal 1989 al 2020 sostituto procuratore della Repubblica a Bergamo. Dottoressa Pugliese, a oggi, nei confronti di Andrea Sempio c'è una perizia genetico-forense. Sufficiente per sostenere una richiesta di rinvio a giudizio? "La perizia genetico-forense, a mio parere, non può essere da sola sufficiente a supportare una richiesta di rinvio a giudizio. Le conclusioni del perito non sono state, infatti, risolutive. È stato rinvenuto un aplotipo Y che per sua natura non è identificativo di Sempio, ma si estende per compatibilità a tutti i soggetti con lui imparentati per via patrilineare.

Delitto di Garlasco, Cataliotti: “Ecco perchè la perizia Albani vale 0”/ “Sempio parlerà con i pm se…” - Il delitto di Garlasco a Lo Stato delle cose con l'intervista all'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net

Delitto Garlasco, l’ex pm Venditti sulle intercettazioni di Sempio: “Autorizzai io rilascio ai legali di Stasi” - L’ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari nelle nuove indagini per il delitto di Garlasco del 2007, ha rivelato durante un’intervista di aver concesso in prima persona il ... fanpage.it

Alberto Stasi è arrivato a sorpresa in tribunale a Pavia, dove si terrà l'udienza dell'incidente probatorio del caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio. Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto della fid - facebook.com facebook

Il delitto di #Garlasco: a #Pavia oggi è il giorno dell’esame irripetibile sulla perizia che ha rilevato un Dna compatibile con quello di Andrea #Sempio sulle unghie di Chiara #Poggi. #Tg1 Alfredo Ranavolo x.com

