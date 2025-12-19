Delitto di Garlasco il consulente di Stasi | Doveva essere escluso già nel 2014
“ Già nel 2024 ” il “profilo genetico di Alberto Stasi ” doveva “essere escluso quale contributore” alle “tracce” di dna maschile individuate sui “margini ungueali” di Chiara Poggi. Lo scrive il dottor Ugo Ricci, il biologo genetista consulente del condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco nelle “osservazioni” alla perizia genetico-forense discussa giovedì al termine dell’incidente probatorio e depositate dai legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis. Per l’esperto della Forensic Genit Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, l’elaborato dimostra come l’allora perito della Corte d’assise d’appello che condannò Stasi a 16 anni avrebbe dovuto escludere l’ex fidanzato “ a prescindere dal metodo statistico ” utilizzato oggi e non utilizzabile all’epoca perché il metodo è stato “pienamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale” solo nel 2015. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Garlasco, per Marchetto nel 2008 Andrea Sempio non fu indagato perché "il colpevole doveva essere Stasi"
Leggi anche: Garlasco, il consulente di Stasi: "Stupiti dalle ultime notizie". E Venditti ricorre al Riesame
Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Il mistero del verbale del 2014 sparito: escludeva tracce di Stasi nei campioni di Dna.
Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto - L'udienza per l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco ha fatto venire alla luce un manoscritto del 2014, che riscrive la posizione di Alberto Stasi ... libero.it
Delitto di Garlasco, oggi l’incidente probatorio: focus sul Dna di Andrea Sempio, Alberto Stasi in aula - Il caso Garlasco torna in aula: oggi l’incidente probatorio chiarirà il ruolo del DNA di Andrea Sempio nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. notizie.it
Garlasco, la perita conferma: «Dna di Sempio compatibile ma dati di partenza incerti» - L’avvocato di Venditti: «Grave violazione del codice di procedura penale» ... laprovinciapavese.gelocal.it
Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025
L'ex avvocato di Sempio critica la spettacolarizzazione dopo l'udienza sul DNA nel delitto di Garlasco - facebook.com facebook
Terminata l'udienza finale dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Il gip Daniela Garlaschelli non ha fissato nessun rinvio. Cosa deve stabilire questa procedura e cosa succede adesso. Lo spiega l'esperto x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.