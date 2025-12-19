Delitto di Garlasco il consulente di Stasi | Doveva essere escluso già nel 2014

“ Già nel 2024 ” il “profilo genetico di Alberto Stasi ” doveva “essere escluso quale contributore” alle “tracce” di dna maschile individuate sui “margini ungueali” di Chiara Poggi. Lo scrive il dottor Ugo Ricci, il biologo genetista consulente del condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco nelle “osservazioni” alla perizia genetico-forense discussa giovedì al termine dell’incidente probatorio e depositate dai legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis. Per l’esperto della Forensic Genit Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, l’elaborato dimostra come l’allora perito della Corte d’assise d’appello che condannò Stasi a 16 anni avrebbe dovuto escludere l’ex fidanzato “ a prescindere dal metodo statistico ” utilizzato oggi e non utilizzabile all’epoca perché il metodo è stato “pienamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale” solo nel 2015. 🔗 Leggi su Lapresse.it

