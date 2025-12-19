Del Vecchio jr rileva 30% del Giornale punta a polo italiano informazione
Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso il suo family office LMDV Capital, ha annunciato l’acquisizione del 30% de Il Giornale. Questa mossa strategica rafforza l’attenzione verso il panorama dell’informazione italiana, con particolare focus su Milano, polo centrale per l’editoria e i media nel paese. La partecipazione apre nuove prospettive di sviluppo e dialogo nel settore giornalistico italiano.
Milano, 19 dic. (askanews) – LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 30% de Il Giornale. L’ingresso di LMDV Capital, sottolinea una nota, avviene in qualità di investitore di lungo periodo, al fianco dell’azionista di riferimento, con l’obiettivo di rafforzare il progetto industriale del quotidiano e sostenerne l’evoluzione digitale, preservandone al contempo identità, autonomia e linea editoriale. “Questo investimento, al fianco della famiglia Angelucci, rappresenta un passo concreto nel percorso che ho delineato nei mesi scorsi: rafforzare l’editoria italiana con capitale italiano, paziente e industriale”, ha dichiara Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore e azionista di LMDV Capital. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Del Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale e accelera su nuovo polo informazione
Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30 per cento de Il Giornale
Svolta nell’editoria, Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30% de Il Giornale da Angelucci. L’annuncio in una nota.
Del Vecchio jr rileva 30% del Giornale, punta a polo italiano informazione - (askanews) – LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 30% de Il Giornale. msn.com
Svolta nell’editoria, Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30% de Il Giornale da Angelucci. Atteso l’annuncio - Dopo aver presentato un’offerta per Gedi non accettata da Exor, Lmdv muove sul quotidiano controllato dagli Angelucci ... milanofinanza.it
La doppia mossa di Del Vecchio Jr: al 30% del Giornale e esclusiva con altro gruppo nazionale - L'operazione fa parte di un più ampio progetto di Del Vecchio nei media per creare un polo editoriale nazionale ... ilsole24ore.com
Svolta nell’editoria, Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30% de Il Giornale da Angelucci. Atteso l’annuncio. (Milano Finanza) x.com
I sistemi di sicurezza per la casa spesso costano molto. Ma c’è una soluzione semplice ed economica: usare un vecchio smartphone come sensore acustico. Basta installare un’app specifica per trasformare il telefono in un dispositivo che ascolta i rumori nell’ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.