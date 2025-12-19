Del Vecchio jr rileva 30% del Giornale punta a polo italiano informazione

Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso il suo family office LMDV Capital, ha annunciato l’acquisizione del 30% de Il Giornale. Questa mossa strategica rafforza l’attenzione verso il panorama dell’informazione italiana, con particolare focus su Milano, polo centrale per l’editoria e i media nel paese. La partecipazione apre nuove prospettive di sviluppo e dialogo nel settore giornalistico italiano.

Milano, 19 dic. (askanews) – LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 30% de Il Giornale. L’ingresso di LMDV Capital, sottolinea una nota, avviene in qualità di investitore di lungo periodo, al fianco dell’azionista di riferimento, con l’obiettivo di rafforzare il progetto industriale del quotidiano e sostenerne l’evoluzione digitale, preservandone al contempo identità, autonomia e linea editoriale. “Questo investimento, al fianco della famiglia Angelucci, rappresenta un passo concreto nel percorso che ho delineato nei mesi scorsi: rafforzare l’editoria italiana con capitale italiano, paziente e industriale”, ha dichiara Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore e azionista di LMDV Capital. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Svolta nell’editoria, Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30% de Il Giornale da Angelucci. L’annuncio in una nota.

