Del Vecchio jr compra il 30% del Giornale ma l’affare più grosso sta per arrivare | così l’erede Luxottica si sta prendendo un grande gruppo editoriale
Leonardo Del Vecchio rafforza la sua presenza nel settore editoriale con l’acquisto del 30% de Il Giornale. Ma l’operazione è solo l’inizio: l’erede Luxottica si prepara a una svolta significativa, puntando a consolidare un grande gruppo editoriale. Un investimento strategico volto a valorizzare l’identità e l’autonomia del quotidiano, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione nel mondo dell’informazione.
Ora è ufficiale: Leonardo Del Vecchio ha acquistato il 30% de Il Giornale. Come aveva anticipato Open durante le ore calde della trattativa, in una nota della Lmdv capital diffusa dall’agenzia AdnKronos, il family office dell’erede Del Vecchio scrive: «L’ingresso avviene in qualità di investitore di lungo periodo, al fianco dell’azionista di riferimento, con l’obiettivo di rafforzare il progetto industriale del quotidiano e sostenerne l’evoluzione digitale, preservandone al contempo identità, autonomia e linea editoriale». L’azionista di riferimento in questo caso è Editoria Italia del gruppo Angelucci, già editori dei quotidiani Libero e Il Tempo. 🔗 Leggi su Open.online
