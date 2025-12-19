Del Vecchio entra nel Giornale ma l’obiettivo è l' acquisto di QN

Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale de Il Giornale con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel settore dell’informazione, puntando a un possibile consolidamento mediante l’acquisto di QN. L’investimento di LMDV Capital, il family office dell’imprenditore, rappresenta un passo strategico che potrebbe cambiare gli equilibri del panorama editoriale italiano. La mossa apre nuovi scenari per il futuro del quotidiano fondato da Montanelli.

L’ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio nel capitale del Giornale era atteso e ora è stato ufficializzato: LMDV Capital, il family office dell’imprenditore, ha acquisito il 30 per cento dello storico quotidiano fondato da Indro Montanelli. Un’operazione rilevante, ma non inattesa, che oggi passa in secondo piano rispetto a un altro elemento che emerge dal comunicato diffuso dalla holding: l’esistenza di un’offerta per l’acquisizione integrale di un secondo gruppo editoriale italiano, di cui non viene indicato il nome. Nel comunicato diffuso da LMDV Capital si fa riferimento a "un’esclusiva recentemente sottoscritta per l’acquisizione della maggioranza di un gruppo editoriale italiano, attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale", senza indicarne il nome. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

