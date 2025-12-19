Leonardo Maria Del Vecchio ha acquistato il 30% de Il Giornale, una scelta che va in direzione opposta rispetto a quella degli Elkann. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Del Vecchio acquista il 30% delle quote de Il Giornale

Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio rileva il 30 per cento de Il Giornale

Leggi anche: Perchè Del Vecchio ha preso il 30% de Il Giornale (e a cosa punta)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Del Vecchio raddoppia nei media: 30% del Giornale e sprint su Qn; Leonardo Maria Del Vecchio punta Il Giornale: in corso a Roma la trattativa per rilevare (per ora) il 30% del quotidiano fondato da Montanelli; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica).

Del Vecchio acquisisce il 30% de Il Giornale, ma un altro affare è dietro l’angolo - Leonardo Maria Del Vecchio investe nell’editoria italiana con LMDV e guarda ad altri quotidiani. quifinanza.it