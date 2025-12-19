Degrado alla ruota degli esposti | Serve più attenzione per i simboli della città
Cartoni, bottiglie, vestiti, plastica. Una piccola discarica davanti a uno dei simboli del centro storico di Napoli: la ruota degli esposti. A denunciare lo stato delle cose è il consigliere della Quarta Municipalità Armando Simeone: "Alcuni anni fa, tra la Basilica Santissima Annunziata e la.
Degrado alla ruota degli esposti: "Serve più attenzione per i simboli della città" - L'appello di Simeone: "Chiediamo a Napoli servizi e Asia, di prestare più attenzione in questa area storica della città.
