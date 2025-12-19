Deep fake e politica partiti quasi uniti per dire basta
In un clima di crescente preoccupazione, politici e partiti si coalizzano per contrastare l’emergere dei deep fake, strumenti che minacciano l’integrità dei processi democratici. La diffusione di contenuti falsi e manipolati mette a rischio la fiducia nell’informazione e la stabilità sociale, spingendo verso azioni condivise per tutelare la verità e la trasparenza nel mondo digitale.
AGI - Fronteggiare il diffondersi dei contenuti deep fake, soprattutto quelli che hanno effetti diretti sui processi democratici. A questo scopo Pagella Politica e Facta hanno lanciato una raccolta firme fra tutti i partiti riscuotendo una larghissima adesione. "Ad oggi solo la Lega non ha firmato il documento ", spiegano in conferenza stampa alla Camera i promotori dell' appello " Deepfake e Politica: insieme per dire basta ". Firmando, le forze politiche si impegnano a non creare o diffondere video deepfake, creati o manipolati con l' intelligenza artificiale, di esponenti di altre forze politiche. 🔗 Leggi su Agi.it
