De Winter malissimo col Napoli ma l’errore del Milan è sul mercato | l’analisi

Milan, Koni De Winter è stato tra i protagonisti negativi della sconfitta contro il Napoli. Ecco le pagelle del difensore rossonero con l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Winter malissimo col Napoli, ma l’errore del Milan è sul mercato: l’analisi Leggi anche: De Winter, l’ora della verità: contro il Napoli una chance che pesa anche sul mercato Leggi anche: Lazio-Milan di Coppa Italia 0-0: bruttissimo errore di De Winter | LIVE News Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le pagelle di Napoli-Milan 2-0; Maignan male sul secondo gol del Napoli: le immagini sono eloquenti!; Napoli-Milan 2-0, le pagelle: cortocircuito De Winter, Jashari timido; Napoli-Milan 0-0: fallaccio di Rabiot, Zufferli non lo ammonisce!. Pagina 2 | Pagelle Napoli-Milan: Lobotka brilla e Hojlund trascina. De Winter e Maignan i peggiori in campo - La difesa rossonera ha praticamente lasciato campo aperto alla squadra di Conte, che ne ha approfittato senza troppi indugi. tuttosport.com

Allegri non ha aiutato De Winter: la strategia del Napoli era nota e prevedibile (VIDEO) - De Winter protagonista in negativo della semifinale fra Milan e Napoli, ma non è solo colpa sua. milanlive.it

Napoli-Milan 2-0, pagelle: Hojlund incontenibile, Nkunku disastroso. Bocciati De Winter e Maignan, Rrahmani insuperabile - 0 per gli azzurri allenati da Antonio Conte: decisivi i gol di Neres al 39' e di Hojlund al 64'. eurosport.it

NAP-MIL (2-0): gran gol di Hojlund, malissimo De Winter x.com

Erroraccio di Maignan, Neres porta avanti Conte napoli-milan 1-0 Napoli in vantaggio. Hojlund difende palla spalle alla porta in area, si gira su De Winter e crossa basso. La palla è molto lenta ma Maignan si tuffa e devia malissimo. Neres, a porta vuota, tocca - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.