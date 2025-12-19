De Vrij pronto a partire titolare stasera Ma a gennaio…

Stasera, Stefan de Vrij si prepara a scendere in campo dal primo minuto con la maglia nerazzurra contro il Bologna. Il difensore si conferma un elemento chiave della squadra, pronto a dare il massimo in questa importante sfida. L’attenzione è tutta su di lui, mentre i tifosi sperano in una prestazione all’altezza. Ma cosa riserverà il suo futuro a gennaio?

Inter News 24 Il difensore nerazzurro Stefan de Vrij è pronto a partire dal primo minuto nella sfida di stasera tra Bologna e Inter. A gennaio però.. In vista della semifinale di Supercoppa, l’ Inter si prepara a varare novità importanti nel pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’assenza forzata dell’infortunato Francesco Acerbi dovrebbe rilanciare dal primo minuto Stefan de Vrij, l’esperto difensore olandese dotato di grande intelligenza tattica e senso della posizione. L’ex centrale della Lazio, scivolato recentemente nelle gerarchie del tecnico Cristian Chivu, vede in questa titolarità un’occasione d’oro. 🔗 Leggi su Internews24.com

