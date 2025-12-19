De Vrij Inter l’ipotesi addio a gennaio prende quota? La rivelazione di Romano sulla volontà del difensore

Le voci di un possibile addio di Stefan de Vrij a gennaio si fanno sempre più insistenti. Secondo alcune indiscrezioni, il difensore olandese avrebbe manifestato chiaramente le sue intenzioni riguardo al futuro. La situazione si fa calda tra Inter e De Vrij, alimentando dubbi e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa spinosa questione.

© Internews24.com - De Vrij Inter, l’ipotesi addio a gennaio prende quota? La rivelazione di Romano sulla volontà del difensore Inter News 24 olandese sul proprio futuro. Non solo Denzel Dumfries, il cui addio estivo appare sempre più probabile. In casa Inter si accendono i riflettori sul futuro immediato di Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, esiste una concreta possibilità che il centrale olandese saluti i nerazzurri già nella finestra di gennaio. L’ex difensore della Lazio sta faticando a trovare spazio nelle gerarchie di Cristian Chivu, spesso scavalcato anche dal giovane Yann Bisseck, e teme che lo scarso impiego possa pregiudicare la sua convocazione per il prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Inter, anche de Vrij riflette sul futuro: timore Mondiale e ipotesi addio a gennaio Leggi anche: Palacios via dall’Inter? Volontà chiara da parte del difensore, ma resta un’incognita per gennaio! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. De Vrij firma a gennaio: vuole i Mondiali - L'esperto difensore olandese è pronto a partire a gennaio: l'ultim'ora ... calciomercatonews.com

De Vrij vuole lasciare l'Inter: tante opzioni sul tavolo. E Bastoni può rinnovare presto - Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore olandese non sta giocando quanto pensava, complici le. tuttomercatoweb.com

Romano: “De Vrij via subito chance concreta, già arrivate offerte! Dumfries e Bastoni…” - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha riportato aggiornamenti sul futuro di Denzel Dumfries, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni ... msn.com

#Romano: " #DeVrij via dall' #Inter, lo scenario è concreto. L'olandese potrebbe salutare già a gennaio". Il punto x.com

C’è possibilità di separazione a gennaio tra Inter e De Vrij causa scarso minutaggio. Ci sono già state diverse chiamate dall’estero; De Vrij non chiude a una partenza, dipende dall’Inter che ritiene il centrale importante anche per la 2 parte di stagion - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.