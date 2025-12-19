De Siervo | Milan-Como a Perth? Dobbiamo mettere al centro i tifosi internazionali come le leghe americane
Luigi De Siervo, ad della Serie A, ha parlato poco prima del match di Supercoppa tra Bologna e Inter su Italia 1. Le parole di De Siervo. C’è ancora un anno di contratto con l’Arabia per la Supercoppa, ma non per l’anno prossimo che si disputerà la Coppa d’Asia: si parlava di Washington l’anno prossimo. « La Supercoppa ha vari interessi, abbiamo una scelta ampia ». Milan-Como a Perth: « Il fenomeno va inquadrato in un contesto globale in cui le grandi leghe devono guardare all’estero e mettere al centro i tifosi internazionali. E’ un sacrificio per i tifosi che spero venga compreso, perché abbiamo bisogno del pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
