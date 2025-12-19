De Siervo chiaro su quale futuro aspetta il calcio italiano | Milan-Como un sacrificio necessario

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha definito il presente e il futuro del calcio italiano già in atto dall'ufficialità di Milan-Como in Australia: "Un sacrificio piccolo per cercare nuovi spettatori e restare tra le prime 4 leghe al mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

