De Siervo annuncia | L’anno prossimo la Supercoppa non sarà in Arabia Saudita Ci hanno fatto offerte da…

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Siervo annuncia: «L’anno prossimo la Supercoppa non sarà in Arabia Saudita. Ci hanno fatto offerte da.». Parla l’ad della Lega Serie A. In attesa del fischio d’inizio di  Bologna-Inter, seconda semifinale della  Supercoppa Italiana, l’amministratore delegato della  Lega Serie A,  Luigi De Siervo, è intervenuto ai microfoni di  Sport Mediaset  per fare il punto sulle strategie di internazionalizzazione del calcio italiano. Il dirigente ha affrontato temi caldi come il futuro della competizione e la scelta, non priva di discussioni, di esportare alcune gare di campionato oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

de siervo annuncia l8217anno prossimo la supercoppa non sar224 in arabia saudita ci hanno fatto offerte da8230

© Juventusnews24.com - De Siervo annuncia: «L’anno prossimo la Supercoppa non sarà in Arabia Saudita. Ci hanno fatto offerte da…»

Leggi anche: Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Leggi anche: Milan, sospiro di sollievo per Leao: l’attaccante ‘vede’ la Supercoppa in Arabia Saudita

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.