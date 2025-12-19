De Rossi prima dell’Atalanta | C’è questa differenza con l’Inter E Lookman… 

Inter News 24 Daniele De Rossi, prima della sfida di campionato tra il suo Genoa e l’Atalanta, ha parlato anche dell’Inter. Poi una battuta su Lookman. De Rossi ha parlato della sfida in programma con l’Atalanta, facendo alcuni paragoni con l’Inter. LE DIFFERENZE TRA ATALANTA E INTER – « Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi, è quello l’obiettivo di ogni partita in casa. Vogliamo portare via i tre punti a una squadra molto forte e in netta ripresa. Sappiamo che squadra sono, un po’ più codificabile e inquadrabile rispetto all’Inter ma non per questo meno forte. Hanno tutti grandissima qualità e un allenatore in lancio. 🔗 Leggi su Internews24.com

