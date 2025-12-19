De Luca non si arresta | Condomini test di medicina e asili nido | è ora di intervenire

Vincenzo De Luca torna a far sentire la propria voce su due questioni calde e controverse. Da un lato, la situazione inquietante dei test di accesso alla facoltà di medicina, dall’altro, le polemiche sulle spese condominiali. Due vicende che mettono in luce le sfide e le criticità attuali, richiedendo interventi decisi e riforme tempestive per garantire trasparenza e equità.

Chiama in causa due vicende Vincenzo De Luca: quella "sconcertante" relativa alla facoltà di medicina e ai test di accesso" e quella "clamorosa relativa alle spese condominiali". Poi, di contro, avanza un proposta per affontare quella che "è la vera emergenza del Paese, la crisi demografica": vale a dire "rendere gratuito l'utilizzo dei centri di assistenza per l'infanzia, gli asili nido". "Siamo in un paese dove tutto si pensa di fare tranne le cose semplici. In italia quando si modernizza qualcosa si finisce per peggiorare la situazione", dice in merito ai test di medicina.

