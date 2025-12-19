ddl pmi cna condivide stralcio sulla certificazione della filiera moda

Cna Federmoda accoglie con favore lo stralcio del Ddl Pmi dedicato alla certificazione della filiera moda, riconoscendo l'importanza di approfondire e perfezionare le normative del settore. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e qualità, elementi fondamentali per rafforzare la competitività delle imprese moda italiane nel panorama internazionale.

ROMA – Cna Federmoda condivide lo stralcio dal Ddl Pmi delle misure sulla certificazione della filiera moda in quanto era emersa la necessità di ulteriori approfondimenti sull’impianto normativo. “Come Cna Federmoda, alla riunione del Tavolo Moda il 15 dicembre al MIMIT, abbiamo ribadito l’importanza di migliorare le condizioni delle filiere moda – dichiara Dorian Marini, Presidente Nazionale Cna Federmoda – la legalità di filiera deve essere basata sulla giustizia contrattuale, con una piena applicazione della Legge 1921998 sulla subfornitura, la definizione chiara dei prezzi e una distribuzione equa del valore aggiunto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

