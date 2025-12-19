Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Non è una riunione dei combattenti-reduci", mette in chiaro con ironia Roberto Di Giovan Paolo, ex senatore del Pd, oggi alla presentazione dell'archivio della rivista dei giovani Dc, 'Nuova Politica', che è stato digitalizzato e sarà visibile su un sito web. In platea nella sala Nassirya al Senato diversi protagonisti della giovanile democristiana degli anni '80, da Renzo Lusetti a Mauro Fabris. Una 'rimpatriata' a cui si è affacciata anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, reduce da una conferenza stampa sulla manovra a palazzo Madama. L'archivio si intreccia con gli ultimi anni della storia della Dc, dal 1984 al 1992. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Dc: 'Nuova Politica' dei Giovani Dc va sul web, Franceschini 'fu esperienza all'avanguardia'**

