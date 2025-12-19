Dawson’s Creek James Van Der Beek chiarisce il motivo del suo aspetto alla reunion | Non era il cancro

James Van Der Beek ha rilasciato la sua prima intervista dai tempi della reunion di Dawson's Creek, alla quale non ha potuto partecipare a causa dei suoi problemi di salute. In un'intervista al Today Show, l'attore ha cercato di rassicurare i propri fan. La star, nel corso dell'intervista effettuata nel suo ranch in Texas, si è soffermato anche sulla reazione dei fan al suo aspetto fisico nel video mostrato durante la reunion del cast della serie andata in scena a Broadway.

James Van Der Beek in video a sorpresa alla reunion di Dawson’s Creek: «Devastato, ma vi penso». Come sta a due anni dalla diagnosi di tumore - Era l’ospite più atteso, il volto che ha dato vita a uno dei personaggi più iconici della tv anni ’90. leggo.it

James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson's Creek: "Ko per due virus" - Il 22 settembre al Richard Rodgers Theatre di New York è stata organizzata una reunion del cast di Dawson's Creek. gazzetta.it

