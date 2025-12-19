David Rossi l' omicidio verrà simulato con figuranti per capire la dinamica

Per la prima volta, l’omicidio di David Rossi verrà ricostruito attraverso una simulazione con figuranti, al fine di analizzare dettagli e dinamiche della tragica sera del 6 marzo 2013. La nuova perizia utilizzerà la finestra ricostruita, già impiegata nei precedenti accertamenti, e coinvolgerà persone in carne ed ossa per ricostruire i fatti con maggiore realismo e precisione.

© Iltempo.it - David Rossi, l'omicidio verrà simulato con figuranti per capire la dinamica Simulare quanto accaduto la sera del 6 marzo 2013 - quando l'ex capo della Comunicazione di Mps David Rossi precipitò dal palazzo dell'istituto di credito attraverso una nuova perizia che utilizzerà la finestra, già ricostruita sulla base dell'originale di Rocca Salimbeni e utilizzata per i precedenti accertamenti, e stavolta con il contributo di persone in carne ed ossa. Non più un manichino quindi, ma un uomo, scelto sulla base di fattezze simili a quelle dell'ex manager. La Commissione parlamentare d'nchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Vinci, ha incaricato ai propri consulenti nuove verifiche dopo i risultati della relazione tecnica del Ris sulla caduta e sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio che portava al polso, arrivata alla conclusione che Rossi era appeso al balcone e qualcuno lo teneva per il polso prefigurando così, per la prima volta, l'ipotesi dell'omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Morte David Rossi, la pista è omicidio Leggi anche: Caso David Rossi, per la nuova perizia è stato omicidio: svolta clamorosa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. David Rossi, l'omicidio verrà simulato con figuranti per capire la dinamica - quando l'ex capo della Comunicazione di Mps David Rossi precipitò dal palazzo ... iltempo.it

