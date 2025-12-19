David non solo parmigiano sugli spaghetti alle vongole Il canadese riceve un prestigioso premio e la Juve lo celebra – FOTO

David, non solo parmigiano sugli spaghetti alle vongole. Il canadese riceve un prestigioso premio e la Juve lo celebra: i dettagli. Attraverso il proprio profilo ufficiale su  X, la  Juventus  ha celebrato il prestigioso riconoscimento ottenuto da  Jonathan David, eletto  Canada Soccer’s Men’s Player of the Year. Il club bianconero ha voluto congratularsi pubblicamente con l’ex attaccante del  Lille  per il titolo di miglior calciatore canadese dell’anno, postando un messaggio di elogio: “ David è il Canada Soccer’s Men’s Player of the Year. Congratulazioni, Jonathan! “. David è il Canada Soccer’s Men’s Player of the Year??? Congratulazioni, Jonathan!? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

