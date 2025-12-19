Dare senso ai Municipi per ricostruire fiducia e responsabilità

La crisi della partecipazione democratica non è un incidente, ma il risultato di un progressivo svuotamento dei luoghi di confronto e decisione. È fondamentale ridare senso ai Municipi, riconoscendo il loro ruolo come spazi di responsabilità e fiducia, per ricostruire un rapporto autentico tra cittadini e istituzioni. Solo attraverso un rinnovato impegno territoriale possiamo rigenerare la partecipazione e rafforzare la democrazia dal basso.

© Linkiesta.it - Dare senso ai Municipi per ricostruire fiducia e responsabilità Mi sono lasciato provocare dalle riflessioni di Pier Vito Antoniazzi e dalla risposta di Donatella Capirchio, perché entrambi toccano un tema che chi vive i territori ogni giorno non può eludere: la crisi della partecipazione democratica non è un accidente, ma il frutto di un progressivo svuotamento dei luoghi in cui i cittadini dovrebbero poter incidere davvero. Chi vive quotidianamente l’esperienza dei Municipi (milanesi) sa bene quanto questa diagnosi sia fondata. Il punto non è solo l’astensione dal voto, ma la sensazione diffusa che l’impegno civico non produca effetti. I Municipi a Milano sono nati per avvicinare le istituzioni alle persone; oggi, invece, rischiano di essere percepiti come anelli deboli della catena decisionale, spesso ascoltati ma raramente messi in condizione di decidere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it Leggi anche: Irma Conti: “La sfida è ricostruire fiducia e responsabilità collettiva” Leggi anche: L’errore ci fa evolvere, l’illusione no. Come ricostruire la fiducia nella scienza secondo Mantua Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dare un senso alle periferie per superare le disuguaglianze - quel che è accaduto nei giorni scorsi a Quarto Oggiaro con la psicosi dell’aggressore incappucciato, rivelatasi poi un fatto allarmistico esasperato dalle chat di gruppo, rimette al centro le paure ... milano.corriere.it Lost Ships and Lonely Seas ??? | Epic True Tales from the High Seas Pulsee Luce e Gas. . Con l’energia giusta possiamo dare un senso a ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide quotidiane e prenderci cura del nostro mondo. Scopri un nuovo modo di vivere l’energia. #PulseeLuceeGas #PulseeEnergy - facebook.com facebook Un numero speciale di "Liberiamoli tutti!" per dare senso e valore alla campagna di #DatiBeneComune sulla richiesta di pubblicazione dei dati sulla violenza di genere x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.