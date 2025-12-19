Danneggia il presepe del palazzo comunale della Loggia a Brescia arrestato

19 dic 2025

Un episodio inquietante si è verificato alla Loggia di Brescia, dove il presepe del palazzo comunale è stato danneggiato. L’uomo coinvolto, ora in arresto, è stato fermato dalle forze dell’ordine, che stanno esaminando le sue parole durante l’accaduto. Si segnala che avrebbe pronunciato frasi inneggianti ad Allah, sollevando preoccupazioni e interrogativi sulla natura dell’incidente.

Le forze dell'ordine stanno verificando alcune frasi pronunciate durante l'episodio, l'uomo avrebbe inneggiato ad Allah. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

