Dalmine camion perde il carico | rallentamenti in zona

Disagi al traffico venerdì pomeriggio intorno alle 14.30 a Dalmine, per il ribaltamento di un camion che ha perso il carico. Al volante del mezzo pesante un uomo di 31 anni, che nell'incidente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sulla provinciale, per i rilievi e per gestire la circolazione, è intervenuta la polizia locale.

