Dall' Ue prestito da 90 miliardi all' Ucraina e salta l' uso degli asset russi Meloni | Prevale il buonsenso

L'Europa conferma il suo impegno verso Kiev, assicurando un prestito da 90 miliardi per il 2026 e il 2027, senza ricorrere agli asset russi bloccati. Meloni sottolinea come questa scelta rifletta il buonsenso e la volontà di sostenere l'Ucraina con strumenti condivisi, rafforzando la collaborazione europea e mantenendo ferme le posizioni sulla tutela degli asset russi.

© Today.it - Dall'Ue prestito da 90 miliardi all'Ucraina e salta l'uso degli asset russi. Meloni: "Prevale il buonsenso" L'Europa ha deciso: sosterrà Kiev per il 2026 e 2027 con un prestito da 90 miliardi, attraverso debito comune e non con l'uso degli asset russi (che restano bloccati). La decisione è arrivata al termine di una lunga riunione del Consiglio europeo, una delle più difficili degli ultimi mesi. Non. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Uso degli asset russi congelati, la Bce frena la Commissione: “Non daremo garanzie sul prestito da 140 miliardi all’Ucraina” Leggi anche: Russia-Ucraina: salta l’incontro Witkoff-Zelensky, mentre la Commissione Ue presenta il piano per l’uso degli asset russi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Leader Ue trovano l'intesa, prestito da 90 miliardi a Kiev. Merz: Messaggio decisivo a Putin - Aggiornamento del 19 Dicembre delle ore 05:47; Ue, raggiunto l’accordo: sì al prestito per 90 miliardi all’Ucraina; Ucraina, arrivano 90 miliardi dall'Ue: l'accordo senza asset russi; Intesa in Ue, prestito all'Ucraina da 90 miliardi. Ucraina, prestito di 90 miliardi dall'Ue con debito comune: niente asset russi. Meloni: «Ha prevalso il buon senso» - Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il «buon senso», il «pragmatismo» e la «stabilità» finanziaria. ilmessaggero.it

Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Ue: accordo raggiunto, prestito da 90 miliardi a Kiev - Gli Usa continuano a trattare con i russi: nel weekend colloqui a Miami Lo ... corriere.it

Leader UE trovano l'intesa, prestito da 90 miliardi a Kiev. Merz: "Messaggio decisivo a Putin" - Orban, prestito ricadrà sui nipoti "Si è creata una situazione in cui noi tre", Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, "eravamo decisivi, perché sarebbe stata necessaria l'unanimità. msn.com

