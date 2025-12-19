Dalle stelle di neutroni cerchiamo la quinta forza dell' Universo | team di fisici baresi nella ricerca internazionale

Un team di fisici baresi partecipa a una ricerca internazionale che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell'Universo. L'obiettivo è scoprire se esiste una quinta forza fondamentale, un'energia nascosta tra le stelle di neutroni. Un'indagine che unisce passione e scienza, spingendoci oltre i confini conosciuti e aprendo nuove prospettive sulla natura dell'universo.

© Baritoday.it - "Dalle stelle di neutroni cerchiamo la quinta forza dell'Universo": team di fisici baresi nella ricerca internazionale L'universo potrebbe nascondere una quinta forza e a teorizzarla è la ricerca internazionale che ha coinvolto un gruppo di fisici baresi. Dopo la gravitazionale, elettromagnetica, forte e debole, la ricerca della nuova forza potrebbe arrivare dalle stelle di neutroni, i ‘fossili stellari’ più. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Grande successo internazionale per la quinta edizione di "Ortona challenge. Di corsa nella storia" [FOTO] Leggi anche: Fabbrica di stelle agli albori dell’Universo: la scoperta di Y1 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dalle stelle di neutroni cerchiamo la quinta forza dell'Universo: team di fisici baresi nella ricerca internazionale. I resti di stelle laboratori per scoprire la quinta forza dell'universo - I cosiddetti fossili stellari, ovvero le stelle di neutroni, potrebbero diventare laboratori cosmici per indagare l'esistenza dell'universo di una quinta forza, che si somma a quelle gravitazionale, e ... ansa.it

Dalle stelle gli indizi sulla quinta forza della natura: lo studio internazionale dell'Università di Bari - Sotto la lente i resti di antiche stelle esplose in una supernova alla fine del loro ciclo vitale, considerate le candidate ideali per raccogliere indizi sulla forza che si aggiunge alle quattro ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Stelle esplose laboratorio per cercare 'quinta forza' Universo - Lo propone uno studio dei ricercatori delle Università di Padova, Bari, Sydney e Desy Zeuthen, pubblicato sulla ... ansa.it

Sul blog ColtivarCultura di arezzonotizie.it, intervista a Valentina Tramutola, sul libro “Stelle di neutroni” edito da Divergenze - facebook.com facebook

Pronti per il quiz del martedì Esistono stelle così massicce e così calde da perdere materia in “venti stellari” estremamente potenti. Sai di quali stelle si tratta #quizastronomico #stelle #astrofisica #curiositàspaziali #inafoar #astronomia #spazio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.