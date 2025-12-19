Dalle retribuzioni all’industria i nodi del 2026

Il 2026 si avvicina e si preannuncia come un anno cruciale per l’Italia. Tra sfide economiche, riforme e ristrutturazioni, la primavera potrebbe rappresentare il punto di svolta per il paese, che mira a uscire dalla procedura d’infrazione europea per deficit. Un momento di attesa e di opportunità, che richiede decisioni strategiche e un impegno concreto per garantirne il successo.

