Dalle retribuzioni all’industria i nodi del 2026
Il 2026 si avvicina e si preannuncia come un anno cruciale per l’Italia. Tra sfide economiche, riforme e ristrutturazioni, la primavera potrebbe rappresentare il punto di svolta per il paese, che mira a uscire dalla procedura d’infrazione europea per deficit. Un momento di attesa e di opportunità, che richiede decisioni strategiche e un impegno concreto per garantirne il successo.
La primavera del 2026 potrebbe essere il momento decisivo, quello in cui l’Italia dovrebbe uscire dalla procedura d’infrazione europea per il deficit. Ma il prossimo anno sarà caratterizzato anche da molte sfide critiche per l’economia del nostro Paese. La prima è quella della crescita, che rischia di restare stagnante. La seconda riguarda due grandi nodi industriali, due crisi che potrebbero avere risvolti enormi per l’occupazione: quella degli stabilimenti di Stellantis e quella dell’ex Ilva. E, ancora, il 2026 sarà anche l’anno della scadenza finale del Pnrr. E proprio i fondi europei dovrebbero trainare la crescita che, però, non sembra accelerare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
