Per anni il suo nome è rimasto sullo sfondo, citato a margine di una delle vicende più oscure della storia italiana. Oggi Laura Casagrande, 57 anni, torna al centro dell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa da Città del Vaticano il 22 giugno 1983. Casagrande infatti è ufficialmente indagata per false informazioni ai pubblici ministeri. Una posizione che riaccende i riflettori su una figura considerata a lungo secondaria, ma che incrocia uno dei momenti chiave dei giorni immediatamente successivi al 22 giugno 1983. Chi è Laura Casagrande. Come ricorda Repubblica, negli anni ’80 Casagrande frequentava il Pontificio Istituto di Musica Sacra “Tommaso da Victoria”, lo stesso dove studiava Emanuela Orlandi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi indagata per false informazioni

Leggi anche: Emanuela Orlandi, c’è una nuova indagata: è Laura Casagrande. Di cosa è accusata l’amica ed ex allieva della scuola di musica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dalla telefonata anonima alla testimonianza «contraddittoria»: chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi ora indagata - La donna, oggi 57enne, potrebbe essere stata tra le ultime persone, se non l'ultimissima, ad aver visto Emanuela il 22 giugno 1983 ... msn.com